حميص حار 🌶️ بطريقة سهلة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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حميص حار بطريقة سهلة
كمية الحار كيلو ولا زوج
3 سنات توم
ملح
زيت
زيت الزيتون
طريقة التحضير
كمية من الحار نرحيها كما هو موضح فليفديو.
رحيها كامل تم نديرها في قدرة ولا مقلة نضيف عليها 3 سنات توم نكون هرستهم بلمهراس نضيف عليهم ملعقة كبيرة زيت او ملح زيت عادي او نخليها فوق النار حتا هداك الحار يشرب الماء تاعو مليح علا نار هادئة كي ينشف نطفي عليه او نخليه يبرد مليح او نجيب علب نعمرهم او ندير فوقهم زيت الزيتون. كما هو موضح فليفديو او خبيهم فلمجمد مدة 3 اشهر او كل متحبي اجبدي شوية او يجي بزاف بنين
ملاحضة
ديري الكمية لي تحبي
الحار خليه علا نار هادئة باش يذبال شوية
او الملح حسب الذوق انا درت 2 كيلو خرجتلي هاد الكمية.
شهية طيبة🌶