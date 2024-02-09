مافائدة القنوات الفضائية الجزائرية؟

جيد تتوفر حزمة القنوات الفضائية الجزائرية على عدد لا بأس به من قنوات مرت عليها سنوات منذ زمن القناة الوحيدة ما أطلق عليها ( اليتيمة ) البعض منها تدعي الخبرة والأخرى الأسبقية وبعضها يتسابقون الى التقرب من العائلة الجزائرية وأخرى نصبت نفسها الناطق الرسمي باسم الشعب وباسم الدولة كمن يصطاد عصفورين بحجر لكن الملاحظ والمشاهد بكآبة وملل لكيفية سير خطها و منهجيتها وما تبرمجه لا يخرج سوى بانطباعين ونتيجتين يتيمتان يتم القناة الرسمية ربي يذكرها على خير اجابتان تجيبات على السؤال المطروح في ذهن من لايزال يعرج من حين لاخر الى شاشة التلفاز في زمن تكنولوجيا التواصل العصرية.مافائدة هذه القنوات الجزائرية؟الجواب الأول هو مرافقة ورعاية التوجه العام للسلطة القائمة مهما كانت سياستها ومهما تبدلت ومهما عثرت.الجواب الثاني اغراق المشهد والراي العام الجزائري بفكرة ضرورية كرة القدم في حياة المواطن كمجرى الدم في العروق.مع بعض الرتوشات الفضائحية والجياحة الجهوية المعتادة لجذب إنتباه ذباب مواقع التواصل.وروح اتفرج وشوف