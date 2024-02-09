تجربة تجديد صورة قديمة بالذكاء الاصطناعي

تجديد الصور القديمة تحسينها وتلوينها عبر الذكاء الإصطناعيجربت الفكرة على صورة الوالدة رحمها الله عبر منصة ذكية مجانيةوهكذا كانت النتيجةالنتيجة غير كاملة كما نود وفيها شوية غباء ههه لكن لابأس بها كخدمة مجانية باطلواش رايكم في النتيجة؟