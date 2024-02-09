You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser
.
تجربة تجديد صورة قديمة بالذكاء الاصطناعي
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
تجديد الصور القديمة تحسينها وتلوينها عبر الذكاء الإصطناعي
جربت الفكرة على صورة الوالدة رحمها الله عبر منصة ذكية مجانية
وهكذا كانت النتيجة
النتيجة غير كاملة كما نود وفيها شوية غباء ههه لكن لابأس بها كخدمة مجانية باطل
واش رايكم في النتيجة؟
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ...
تواصلوا معنا