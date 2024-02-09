تجربة تجديد صورة قديمة بالذكاء الاصطناعي

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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تجديد الصور القديمة تحسينها وتلوينها عبر الذكاء الإصطناعي
جربت الفكرة على صورة الوالدة رحمها الله عبر منصة ذكية مجانية
وهكذا كانت النتيجة

النتيجة غير كاملة كما نود وفيها شوية غباء ههه لكن لابأس بها كخدمة مجانية باطل

واش رايكم في النتيجة؟


IMG_20210222_173434.JPG

repair_wm_yph.JPG
 
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