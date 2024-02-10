نتيجة و تحليل المباراة الترتيبية للــCAN

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,515
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,152
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره من الكونغو الديمقراطية سهرة اليوم، بملعب
هفوات فيليكس بواني، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم
الإفريقية 2023، في موقعة سيكون من الصعب التكهن بهوية الفائز بها، في ظل
تقارب مستوى المنتخبين الباصمين على مشوار رائع خلال النسخة 34 من نهائيات
«الكان»، قبل أن يودعا المنافسة بصعوبة بالغة في المربع الذهبي أمام
كل من نيجيريا والبلد المستضيف كوت ديفوار المعنيين، بتنشيط النهائي
غدا بملعب الحسن وتارا.
اذن الاثارة مضمونةو اللعب الجميل مضمون بين فرقين يحسنان الفن الجماعي
426674230_1557495831667898_3959401221067280815_n.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

*ياسر*
  • مغلق
[ سآحل العآج X مآلي ll بين التآريخ و الإرآدة .. و الإشراق و المفاجأة [ تقديم ]
المشاركات
1
المشاهدات
733
sokito
S
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top