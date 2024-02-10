نتيجة و تحليل المباراة الترتيبية للــCAN

يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره من الكونغو الديمقراطية سهرة اليوم، بملعبهفوات فيليكس بواني، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأممالإفريقية 2023، في موقعة سيكون من الصعب التكهن بهوية الفائز بها، في ظلتقارب مستوى المنتخبين الباصمين على مشوار رائع خلال النسخة 34 من نهائيات«الكان»، قبل أن يودعا المنافسة بصعوبة بالغة في المربع الذهبي أمامكل من نيجيريا والبلد المستضيف كوت ديفوار المعنيين، بتنشيط النهائيغدا بملعب الحسن وتارا.اذن الاثارة مضمونةو اللعب الجميل مضمون بين فرقين يحسنان الفن الجماعي