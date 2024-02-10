نتيجة و تحليل المباراة الترتيبية للــCAN

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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يلاقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره من الكونغو الديمقراطية سهرة اليوم، بملعب
هفوات فيليكس بواني، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم
الإفريقية 2023، في موقعة سيكون من الصعب التكهن بهوية الفائز بها، في ظل
تقارب مستوى المنتخبين الباصمين على مشوار رائع خلال النسخة 34 من نهائيات
«الكان»، قبل أن يودعا المنافسة بصعوبة بالغة في المربع الذهبي أمام
كل من نيجيريا والبلد المستضيف كوت ديفوار المعنيين، بتنشيط النهائي
غدا بملعب الحسن وتارا.
اذن الاثارة مضمونةو اللعب الجميل مضمون بين فرقين يحسنان الفن الجماعي
هفوات فيليكس بواني، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم
الإفريقية 2023، في موقعة سيكون من الصعب التكهن بهوية الفائز بها، في ظل
تقارب مستوى المنتخبين الباصمين على مشوار رائع خلال النسخة 34 من نهائيات
«الكان»، قبل أن يودعا المنافسة بصعوبة بالغة في المربع الذهبي أمام
كل من نيجيريا والبلد المستضيف كوت ديفوار المعنيين، بتنشيط النهائي
غدا بملعب الحسن وتارا.
اذن الاثارة مضمونةو اللعب الجميل مضمون بين فرقين يحسنان الفن الجماعي