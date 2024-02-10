موضوع خطير للنقاش حول نوعية الأجبان في الجزائر(خاص بصحتنا)

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 51,098
- نقاط التفاعل
- 83,585
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
تنبيه
ليس كل جبن هو فرماج
الجبن منتج ذو تقاليد عريقة ، يخضع إنتاجه لرقابة صارمة. مصطلح "الجبن" مخصص للمنتجات المكونة من مكونات الألبان
أما التحضيرة الجبنية تكون فيها نسبة قليلة من الجبن الحقيقي و الباقي منكهات ،مضافات كيمياوية، مواد دسمة نباتية، نشا "maïzena"
و بالتالي تشكل خطر علي صحة وسلامة المستهلك
شحال شبعت كاسكروت تاع تحضيرة جبنية نحساب فيه فرماج
TikTok - Make Your Day
كاين لي قال مام هاذ الانواع لي راهم حاطينهم جبن لانو مكتوب عليهم جبن فيهم خطورة؟؟
وانتوما واش تعرفو على الموضوع؟
لي عندو معلومات يفيدنا
ليس كل جبن هو فرماج
الجبن منتج ذو تقاليد عريقة ، يخضع إنتاجه لرقابة صارمة. مصطلح "الجبن" مخصص للمنتجات المكونة من مكونات الألبان
أما التحضيرة الجبنية تكون فيها نسبة قليلة من الجبن الحقيقي و الباقي منكهات ،مضافات كيمياوية، مواد دسمة نباتية، نشا "maïzena"
و بالتالي تشكل خطر علي صحة وسلامة المستهلك
شحال شبعت كاسكروت تاع تحضيرة جبنية نحساب فيه فرماج
TikTok - Make Your Day
كاين لي قال مام هاذ الانواع لي راهم حاطينهم جبن لانو مكتوب عليهم جبن فيهم خطورة؟؟
وانتوما واش تعرفو على الموضوع؟
لي عندو معلومات يفيدنا
آخر تعديل: