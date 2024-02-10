موضوع خطير للنقاش حول نوعية الأجبان في الجزائر(خاص بصحتنا)

تنبيه





ليس كل جبن هو فرماج

الجبن منتج ذو تقاليد عريقة ، يخضع إنتاجه لرقابة صارمة. مصطلح "الجبن" مخصص للمنتجات المكونة من مكونات الألبان

أما تنبيهليس كل جبن هو فرماجالجبن منتج ذو تقاليد عريقة ، يخضع إنتاجه لرقابة صارمة. مصطلح "الجبن" مخصص للمنتجات المكونة من مكونات الألبانأما

التحضيرة الجبنية

تكون فيها نسبة قليلة من الجبن الحقيقي و الباقي

منكهات ،مضافات كيمياوية، مواد دسمة نباتية، نشا "maïzena"

و بالتالي تشكل خطر علي صحة وسلامة المستهلك