موضوع خطير للنقاش حول نوعية الأجبان في الجزائر(خاص بصحتنا)

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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ليس كل جبن هو فرماج 🧐
الجبن منتج ذو تقاليد عريقة ، يخضع إنتاجه لرقابة صارمة. مصطلح "الجبن" مخصص للمنتجات المكونة من مكونات الألبان 👌
أما التحضيرة الجبنية تكون فيها نسبة قليلة من الجبن الحقيقي و الباقي منكهات ،مضافات كيمياوية، مواد دسمة نباتية، نشا "maïzena"
و بالتالي تشكل خطر علي صحة وسلامة المستهلك 😱😱😱😱😱
شحال شبعت كاسكروت تاع تحضيرة جبنية نحساب فيه فرماج


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كاين لي قال مام هاذ الانواع لي راهم حاطينهم جبن لانو مكتوب عليهم جبن فيهم خطورة؟؟

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وانتوما واش تعرفو على الموضوع؟
لي عندو معلومات يفيدنا
 
آخر تعديل:
@فريد أبوفيصل

الجبن الطبيعي المخدوم في بوسعادة
لي نشروه ونستهلكوه فنفس اليوم
او يبات ليلة لااكثر
من اطيب الانواع.

وجبن الڨفص
😁
والانواع المشهورة بيها ملبنة بوسعادة

لو ممكن معلومات عليها اكثر
منعرفش عليها من غير الجبن الابيض
يشريهولنا الزوج مرات ونحب ناكلو
 
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