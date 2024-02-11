صدور قانون التقاعد المخصص للمنتديات

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
بيان:
تعلن الهيئة التنفيذية لمنتدى اللمة الجزائرية بموجب المرسوم الصادر عن وزارة التظامن الوطني والأسرة وقضايا المنتديات بتاريخ 11/02/2024 بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون و شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي المخصص للمسجلين ظمن قائمة أعضاء المنتدى الذين وصلوا لسن التقاعد المحدد ب 30 سنة عن بدئ الإحصاء الأولي للراغبين في تقديم ملفاتهم لأجل الاستفادة من معاش تقاعدي يقدر ب: 1،700،000،0150 دج شهريا.
شروط الإستفادة:
- أن يكون مسجل في قائمة الأعضاء الأكثر تفاعلا
- أن لا تقل عدد سنوات تسجيله عن 5 سنوات
- أن لا تقل عدد مساهماته بالصندوق المحلي للردود عن 10000 مشاركة
- لقطة شاشة إثبات للملف الشخصي مصادقة عليها
- شهادة شرفية أو مايماثلها من وسام أو شهادة تكريمية
- مبلغ 5 مشاركات حالية حقوق جبائية عن إنشاء الموضوع
لجنة الإحصاء لمنتدى اللمة الجزائرية تشكركم