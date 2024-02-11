صدور قانون التقاعد المخصص للمنتديات

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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بيان:
تعلن الهيئة التنفيذية لمنتدى اللمة الجزائرية بموجب المرسوم الصادر عن وزارة التظامن الوطني والأسرة وقضايا المنتديات بتاريخ 11/02/2024 بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون و شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي المخصص للمسجلين ظمن قائمة أعضاء المنتدى الذين وصلوا لسن التقاعد المحدد ب 30 سنة عن بدئ الإحصاء الأولي للراغبين في تقديم ملفاتهم لأجل الاستفادة من معاش تقاعدي يقدر ب: 1،700،000،0150 دج شهريا.​


شروط الإستفادة:
  • أن يكون مسجل في قائمة الأعضاء الأكثر تفاعلا
  • أن لا تقل عدد سنوات تسجيله عن 5 سنوات
  • أن لا تقل عدد مساهماته بالصندوق المحلي للردود عن 10000 مشاركة
وثائق تكوين الملف:
  • لقطة شاشة إثبات للملف الشخصي مصادقة عليها
  • شهادة شرفية أو مايماثلها من وسام أو شهادة تكريمية
  • مبلغ 5 مشاركات حالية حقوق جبائية عن إنشاء الموضوع
بالنسبة لذوي الإحتياجات الخاصة ( قدماء مهابل اللمة ) يطلب تقديم شهادة صحية تثبت إصابتهم بالهبال في الفترة الممتدة بين (2008-2018) أو تقديم إستمارة شهود صادرة عن منظمة قدماء مجاهدي المنتدى.


لجنة الإحصاء لمنتدى اللمة الجزائرية تشكركم

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و اللي عنده شهود بالهبال دوسيه مقبول و لا لالا
ههههههه
@ليليا مرام خاصني شاهد يشهد معايا
هههههه
 
إذا مليار للشهر غير سجلوني معاكم😂
أخوكم راه مزلوط😂🤣
 
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