صدور قانون التقاعد المخصص للمنتديات

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بيان:​

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تعلن الهيئة التنفيذية لمنتدى اللمة الجزائرية بموجب المرسوم الصادر عن وزارة التظامن الوطني والأسرة وقضايا المنتديات بتاريخ 11/02/2024 بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون و شروط الاستفادة من المعاش التقاعدي المخصص للمسجلين ظمن قائمة أعضاء المنتدى الذين وصلوا لسن التقاعد المحدد ب 30 سنة عن بدئ الإحصاء الأولي للراغبين في تقديم ملفاتهم لأجل الاستفادة من معاش تقاعدي يقدر ب: 1،700،000،0150 دج شهريا.​

أن يكون مسجل في قائمة الأعضاء الأكثر تفاعلا

أن لا تقل عدد سنوات تسجيله عن 5 سنوات

أن لا تقل عدد مساهماته بالصندوق المحلي للردود عن 10000 مشاركة

لقطة شاشة إثبات للملف الشخصي مصادقة عليها

شهادة شرفية أو مايماثلها من وسام أو شهادة تكريمية

مبلغ 5 مشاركات حالية حقوق جبائية عن إنشاء الموضوع

بالنسبة لذوي الإحتياجات الخاصة ( قدماء مهابل اللمة ) يطلب تقديم شهادة صحية تثبت إصابتهم بالهبال في الفترة الممتدة بين (2008-2018) أو تقديم إستمارة شهود صادرة عن منظمة قدماء مجاهدي المنتدى.لجنة الإحصاء لمنتدى اللمة الجزائرية تشكركم