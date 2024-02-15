دردش مع حاتم خليفة

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,267
نقاط التفاعل
7,720
النقاط
416
العمر
39
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم يا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

مرحبا بكم في هذا الفضاء المفتوح على الدردشة

دردش مع حاتم خليفة

هذا الموضوع من إقتراح خويا @فريد أبوفيصل

هو عبارة عن مساحة تفاعلية تشمل: الدردشة، المحاورة، الإستفسار، المشاركة، التفاعل، النقاش، مع كثير من الفكاهة والجدية.

سأشارككم هذه المساحة والموضوع الفريد على صفحة منتدى اللمة الجزائرية (دردش مع حاتم خليفة) للجميع.

إطرح إستفسار أو سؤال وأنا أجيبك
إقترح علي مناقشة في أي موضوع يخطر ببالك
للتعرف على شخصيتي وتفاعل مع تعليقاتي

هيا واش تستنى دردش معي
 
 
مشاء الله عليك أخي حاتم، ربي يوفقك،
🤔راك عاد تكثر الحار فالماكلا؟ والزوجة الكريمة تحب الطياب نتاعك؟
 
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