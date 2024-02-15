حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,267
- نقاط التفاعل
- 7,720
- النقاط
- 416
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم يا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
مرحبا بكم في هذا الفضاء المفتوح على الدردشة
دردش مع حاتم خليفة
هذا الموضوع من إقتراح خويا @فريد أبوفيصل
هو عبارة عن مساحة تفاعلية تشمل: الدردشة، المحاورة، الإستفسار، المشاركة، التفاعل، النقاش، مع كثير من الفكاهة والجدية.
سأشارككم هذه المساحة والموضوع الفريد على صفحة منتدى اللمة الجزائرية (دردش مع حاتم خليفة) للجميع.
إطرح إستفسار أو سؤال وأنا أجيبك
إقترح علي مناقشة في أي موضوع يخطر ببالك
للتعرف على شخصيتي وتفاعل مع تعليقاتي
هيا واش تستنى دردش معي
مرحبا بكم في هذا الفضاء المفتوح على الدردشة
دردش مع حاتم خليفة
هذا الموضوع من إقتراح خويا @فريد أبوفيصل
هو عبارة عن مساحة تفاعلية تشمل: الدردشة، المحاورة، الإستفسار، المشاركة، التفاعل، النقاش، مع كثير من الفكاهة والجدية.
سأشارككم هذه المساحة والموضوع الفريد على صفحة منتدى اللمة الجزائرية (دردش مع حاتم خليفة) للجميع.
إطرح إستفسار أو سؤال وأنا أجيبك
إقترح علي مناقشة في أي موضوع يخطر ببالك
للتعرف على شخصيتي وتفاعل مع تعليقاتي
هيا واش تستنى دردش معي