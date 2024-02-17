linaaa mili
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السلام عليكم من فضلكم أعطوني حل او اقتراح لهذا المشروع
تأليف مسرحية تتناول ظاهرة النمو الديمغرافي لازم تكون عن احد بلدان العالم وتشخيص ظاهرة النمو الديمغرافي فيها مع جميع ما يمكن من المعلومات حولها ثم كتابة مسرحية بمراعاة عناصر بنائها الدرامي
تأليف مسرحية تتناول ظاهرة النمو الديمغرافي لازم تكون عن احد بلدان العالم وتشخيص ظاهرة النمو الديمغرافي فيها مع جميع ما يمكن من المعلومات حولها ثم كتابة مسرحية بمراعاة عناصر بنائها الدرامي