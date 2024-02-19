شراء الأسهم آلية إستثمار جديدة للمواطن العادي

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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ربما سمعتم الأخبار والنقاشات والاعلانات الجديدة حول طرح فكرة شراء الأسهم من خلال بورصة الجزائر و عبر البنوك أو المؤسسات المالية التي فتحت أبوابها للمواطن العادي وللمؤسسات لشراء الأسهم مقابل تقاسم الأرباح آخر كل سنة أو الربح من خلال بيع الأسهم.

كمثال القرض الشعبي الجزائري يطرح هذه الايام أسهم بقيمة 230 ألف للسهم الواحد شريطة اقتناء 10 أسهم فمافوق ويمكن طرح الاسهم من الاشخاص للبيع في حال التراجع أو حالة ارتفاع قيمتها.

العملية تبدو جديدة وغير مجربة وشائعة سابقا بين المواطنين وداخل المجتمع الجزائري خاصة البسطاء بينما معروفة خارج الجزائر للدول التي لها باع طويل في مثل هذه المعاملات ويرى الاشخاص انها فرصة لجني الأرباح.

الإشكال الذي يقع دوما خاصة عند التعاملات المالية هي مدى شرعية هذا التعامل وهل هو حلال أو محرم خاصة عند الجزائريين فهذا الملف لا يمر بسهولة اذا كان في التباس شرعي على شاكلة الدعم الفلاحي ودعم مؤسسات الشباب،،،

ما رأيكم في هذا الإجراء الذي تعمل الحكومة والشركاء الماليين على إنجاحه كإجراء إظافي لتنويع الإستثمارات والرفع من المستوى المعيشي و تطوير التعاملات المالية وتنويع مصادر وحركة الأموال و الاستثمارات عموما؟
 
إن شاء الله يكون فيه رفع مستوى المعيشي للمواطن و رفع مصادر التمويل و الأموال و رفع الغبن عن الاستثمارات الأجنبية و الوطنية
 
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