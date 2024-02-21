منتدى اللمة و المطبخ الجزائري مشوار لا ينتهي

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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الحلول
4
نقاط التفاعل
13,646
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
لا يزال هذا القسم يحقق نسب زيارات وبحث ومشاهدة الأعلى وهو:


منتدى المطبخ الجزائري (الأعلى خاصة في الفترة المسائية)

قدمت أوانس وسيدات اللمة شيفات اللمة كما نسميهن طيلة الفترات والمراحل السابقة من اللمة كمّا لا ينافس من محتوى زاخر وغني منظم ومنسق لكل ما يتعلق بتحضير الأطباق والأكلات والمشروبات والحلويات المختلفة للأيام العادية وللمناسبات المتنوعة.

أنا على يقين أن المنتدى لعب دورا لا يستهان به خاصة قبل أن تنتشر قنوات اليوتوب والتيكتوك وتطبيقات الطبخ لعب دورا هاما في التعريف بالطبخ الجزائري التقليدي والعصري من كل جهات الوطن المتنوع بالعادات والتقاليد والمناسبات ولايزال مرجعا لكل باحث ومتشوق لمعرفة المزيد حول تقاليد الطبخ الجزائري الشاسع و الأصيل.

ما يحتويه منتدى المطبخ الجزائري في اللمة لا يمكن جرده أو حصره رغم تفريعاته العديدة ونتذكر من خلاله العضوات اللائي كن يوما لا يهجرنه لحظة في جو من النشاط والتنافس والتفاعل والتعاون والمساهمة بكل ما يبرز ثراء وتنوع الطبخ الجزائري الرائع.

تحية وسلام الى منتسبات اللمة السابقات و شكر وتقدير للأخوات ممن لاتزلن تساهمن في نشر المواضيع والصور والوصفات قدر استطاعتهن وتفرغهن للمنتدى.

بارك الله فيكن جميعا
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اااه سيدات اللمة و الطبخ
قصة فن و ابداع متواصل
بصراحة فنانات و مبدعات و اميرات و سلطانات في مجال الطبخ

الامر لم يفاجئني لانهن لطالما قبشوني ههههه
 
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