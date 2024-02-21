مشتاق لحديثكم، ولمة من ذوك اليامات

ذكريات

ذكريات

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بويا الغالي، بقيت لحالي
نْعَدِّي في أيامي، وعقلي فاق
تفرقت الأمة، فين راهي اللمة
وحديثك يا يمَّا، كان فالصواب
كي فطنت من رقادي، ما لقيت حبابي
خوتي وصحابي، كل واحد في واد
تفكرت الماضي، واش درت في حياتي؟
لا خدمة لا صنعة، لا قراية لا صلاة
حياتي كانت ساهلة، رڨاد وماكلا
عقلي غايس، كل الوقت رافد بورتابل
ندمت على أيامي، صغري وأحلامي
وبصمة حياتي، منشورات ولايكات
نضرب فالخاوي، وَللْحطَّه غاوي
وحديث القهاوي، كرة وبطولات
فرحت بِالْبِطَالَة، واليد الْبَطَالَة
والواد الي اداني، شيشة وسهرات
تفرقت اللمة، وقلبي فيه غمة
راني في صدمة، وحياتي شقات
نبكي على قبركم، نْبَلَلْ ترابكم
مشتاق لحديثكم، ولمة من ذوك اليامات.
 
قال ذكريات:
نْعَدِّي في أيامي، وعقلي فاق
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صحيح كي يكبر الانسان شوية شوية يكبرلو العقل وينضج وتروحلو غشاوة الصغر والطيش من عينيه وساعتها يرجعلو سيناريو حياتو بالتفصيل ويعرف الصحيح من الغالط واذا هو فارح ولا نادم.
خصوصا من جيهة الوالدين
الان الشاب أرهق والديه ولاو كالعبيد يدي فيهم ويجيب وهوما خايفين عليه وهو حاسبهم خايفين منو حتى اطيح الفاس عالراس ويبقى وحدو كي الطير بلاجنحين.
وعلى العموم مالازمش نهبطو يدينا عليهم لازم يبقاو يدينا ديما ممدودين ليهم مادمنا حيين واذا متنا ساعتها كل حي يتكل على يديه.
ربي يهدينا أجمعين.
قصيدة رائعة يا أستاذة تكتب بماء الذهب.
 
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