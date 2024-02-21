بويا الغالي، بقيت لحالي

نْعَدِّي في أيامي، وعقلي فاق

تفرقت الأمة، فين راهي اللمة

وحديثك يا يمَّا، كان فالصواب

كي فطنت من رقادي، ما لقيت حبابي

خوتي وصحابي، كل واحد في واد

تفكرت الماضي، واش درت في حياتي؟

لا خدمة لا صنعة، لا قراية لا صلاة

حياتي كانت ساهلة، رڨاد وماكلا

عقلي غايس، كل الوقت رافد بورتابل

ندمت على أيامي، صغري وأحلامي

وبصمة حياتي، منشورات ولايكات

نضرب فالخاوي، وَللْحطَّه غاوي

وحديث القهاوي، كرة وبطولات

فرحت بِالْبِطَالَة، واليد الْبَطَالَة

والواد الي اداني، شيشة وسهرات

تفرقت اللمة، وقلبي فيه غمة

راني في صدمة، وحياتي شقات

نبكي على قبركم، نْبَلَلْ ترابكم

مشتاق لحديثكم، ولمة من ذوك اليامات.