فنان رسم لوحة وظن أنها أجمل لوحة على الإطلاق لدرجة انه أراد أن يتحدى بها الجميع فوضعها فى مكان عام وكتب

فنان رسم لوحة وظن أنها أجمل لوحة على الإطلاق لدرجة انه أراد أن يتحدى بها الجميع فوضعها فى مكان عام وكتب

فنان رسم لوحة وظن أنها أجمل لوحة على الإطلاق لدرجة انه أراد أن يتحدى بها الجميع فوضعها فى مكان عام وكتب

" من رأى خللا ولو بسيطا فليضع إشارة حمراء فوقها " (الشفافية )

عاد في المساء ليجدها مشوهة بإشارات حمراء تدل على خلل هنا وهناك لدرجة أن اللوحة الأصلية طمست تماما .

ذهب إلى أستاذه وقرر ترك الرسم لشدة سوئه فأخبره الأستاذ بأنه سيغير العبارة فقط ورسم نفس اللوحة ووضعها فى نفس المكان ولكنه وضع ألوانًا وريشة وكتب تحتها العبارة التالية :

" من رأى خللًا فليمسك الريشة والقلم وليصلحه "