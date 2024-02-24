قصة وعبرة

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,275
نقاط التفاعل
4,123
النقاط
111
العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
فنان رسم لوحة وظن أنها أجمل لوحة على الإطلاق لدرجة انه أراد أن يتحدى بها الجميع فوضعها فى مكان عام وكتب
" من رأى خللا ولو بسيطا فليضع إشارة حمراء فوقها " (الشفافية)
عاد في المساء ليجدها مشوهة بإشارات حمراء تدل على خلل هنا وهناك لدرجة أن اللوحة الأصلية طمست تماما .
ذهب إلى أستاذه وقرر ترك الرسم لشدة سوئه فأخبره الأستاذ بأنه سيغير العبارة فقط ورسم نفس اللوحة ووضعها فى نفس المكان ولكنه وضع ألوانًا وريشة وكتب تحتها العبارة التالية :
" من رأى خللًا فليمسك الريشة والقلم وليصلحه "
فلم يقترب أحد من اللوحة حتى المساء وتركها أيامًا ولم يقترب منها أحد !
للأسف طبيعة أغلب البشر انهم يركزون فى السلبيات والنقد وكثيرون يرون الخلل فى كل شىء ولكن المصلحين نادرون ...
هذا هو حالنا اليوم نرى الأخطاء ونركز عليها ونعشق الإنتقاد ولكن ليس هناك احد يقدم الحلول !
دعوتي للتحلي بالروح الإيجابية وان كان هناك نقد بناء لا ضير
 
بورك فيك على القصة القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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