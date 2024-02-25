العودة بعد غياب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير الخلق وخير الانامأما بعداشتقت كثيرا للمنتدى واعضاءه اشتقت لان اكتب مواضيع مختلفة كما كنت سابقا لكن مسؤوليات كثيرة تمنعني بيت العيلة وتربية ابني حفظه الله وحفظ لكم اولادكم يارب...اتمنى ان يكون الجميع بخير يارب العالمين....استفقدتكم فاردت ان اكتب ها هنا كلماتي لعلكم استفقدتموني ايضا ام نسيتموني ههههه...اردت ايضا ان اتطرق لموضوع تربية الاطفال هل يجب ان تكوني ام صارمة ام متساهلة طفل لم يبلغ السنتين احيانا تاتيه نوبات بكاء على شيء ما يُطلب مني ان اضربه مثلا جدته او عمه او او وانا ارفض تماما هل هذا يعتبر سن يباح فيه ضرب او انا ام معللة ومفسدة لطفلي ...اريد نصائح شاملة ارجوكم وبوركتم مسبقا