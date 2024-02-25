العودة بعد غياب

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
364
نقاط التفاعل
825
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير الخلق وخير الانام
أما بعد
اشتقت كثيرا للمنتدى واعضاءه اشتقت لان اكتب مواضيع مختلفة كما كنت سابقا لكن مسؤوليات كثيرة تمنعني بيت العيلة وتربية ابني حفظه الله وحفظ لكم اولادكم يارب...اتمنى ان يكون الجميع بخير يارب العالمين 😍....استفقدتكم فاردت ان اكتب ها هنا كلماتي لعلكم استفقدتموني ايضا ام نسيتموني ههههه...اردت ايضا ان اتطرق لموضوع تربية الاطفال هل يجب ان تكوني ام صارمة ام متساهلة طفل لم يبلغ السنتين احيانا تاتيه نوبات بكاء على شيء ما يُطلب مني ان اضربه مثلا جدته او عمه او او وانا ارفض تماما هل هذا يعتبر سن يباح فيه ضرب او انا ام معللة ومفسدة لطفلي ...اريد نصائح شاملة ارجوكم وبوركتم مسبقا😍
 
اهلا اميرة اللمة اختنا الطيبة
عودة ميمونة
و الله اللمة محتاجاكم كامل ان شاء الله رجعة دون هروب مرة اخرى هههههه
ربي يبارك لك في الابن و يرزقه تمام الصحة و العافية
و يسعدك و يفرحك و يحفظك

هذا ق ترحيب و لي عودة باش نرد على اسئلتك اختي
 
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