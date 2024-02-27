علاش المرأة الجزائرية

متحكيش قصة لأبنهاا قبل النوم

تبعوو معاااياا

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الأم : كان يا مكان في قديم الزمان

الطفل : وين هذاا المكان

الأم : في كوخ صغير في الغابة

الطفل : لمن هذاا الكووخ

الأم : نتاع مرأة ورجل

الطفل : معندهمش أولاد ؟

الأم : لالا مكاش

الطفل : علاه ماما

الأم : خلاص أسمع وأسكت

الطفل : خلاص

الأم : في يوم من الآيام

الطفل : واشمن يوم ؟

الأم : أوووووف يوم الأحد خرج الأطفال في نزهة

الطفل : وعلاش ميقراوش

الأم : خباااااااااااط طخ سطراااااف

و يناام الطفل بهدوء وسلام