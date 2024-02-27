علاش المرأة الجزائرية متحكيش قصة لأبنهاا قبل النوم

حفياد آدم

حفياد آدم

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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
علاش المرأة الجزائرية
متحكيش قصة لأبنهاا قبل النوم
تبعوو معاااياا
...
الأم : كان يا مكان في قديم الزمان
الطفل : وين هذاا المكان
الأم : في كوخ صغير في الغابة
الطفل : لمن هذاا الكووخ
الأم : نتاع مرأة ورجل
الطفل : معندهمش أولاد ؟
الأم : لالا مكاش
الطفل : علاه ماما
الأم : خلاص أسمع وأسكت
الطفل : خلاص
الأم : في يوم من الآيام
الطفل : واشمن يوم ؟
الأم : أوووووف يوم الأحد خرج الأطفال في نزهة
الطفل : وعلاش ميقراوش
الأم : خباااااااااااط طخ سطراااااف
و يناام الطفل بهدوء وسلام
ههههههه :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 
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