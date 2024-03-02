أفكــاركم لشهر رمضان

بسم الله

لا تختلف كثيرا أجواء التحضير والاستعداد لاستقبال شهر الصيام و الطاعات بين مناطق الجزائر الشاسعة

الا في بعض العادات والتقاليد المتوارثة عن الأجداد تخص أغلبها الأطباق والأكلات غير أن التقارب

والتشابه والتقليد ساد بفضل انتشار وتوسع وسائل وفضاءات التواصل والاعلام والثقافة والسياحة

من أنترنت وفضائيات تلفزية وغيرها جعلت كل هذه العادات تندمج وتمتزج في بعضها لتشكل لنا

طابعا ومشهدا جزائريا ثريا ومتميزا عن باقي الأقطار العربية والاسلامية

بقلم اخي @أبو عاتكة

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اللمة الجزايرية بدورها اصبحت قطرا عربيا قائما بذاته

يجمع كل عربي جميل ثقافيا و دينيا و خلقيا

و اصبح رمضان في اللمة مميزا و متميزا و متنوعا

بفضلكم احبتنا اعضاء اللمة الغاليين



و تحضيرا للشهر الفضيل ادارة اللمة تفتح المجال واسعا لأفكاركم

و سلسلاتكم الدينية و الثقافية و الفكاهية و المجتمعية و أطباقكم المتنوعة كما عاهدناكم



إذن احبتنا اي واحد عند فكرة حاب يحطها يطرحها هنا لكي ننسق مع بعض

تحت شعر