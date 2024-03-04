عدت بعد غياب طويل🌸

صانعة الإبتسامة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم ناس اللمة لقد عدت بعد غياب هي الحياة تأخذنا تارة ويرجعنا الشوق للمة تارة أخرى
شكرا لكل من سأل عني ♥ وادعو الله لي ولكم ان يبلغنا شهر رمضان وأن يُهله علينا باليمني والبركات ونسأل الله تعالى القبول.
كيف حالكم ناس اللمة لقد عدت بعد غياب هي الحياة تأخذنا تارة ويرجعنا الشوق للمة تارة أخرى
شكرا لكل من سأل عني ♥ وادعو الله لي ولكم ان يبلغنا شهر رمضان وأن يُهله علينا باليمني والبركات ونسأل الله تعالى القبول.