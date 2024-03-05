تطبيق ترتيل Tarteel يُساعدك على حفظ القرآن الكريم بالذكاء الاصطناعي

تطبيق مجاني بدون اعلانات​

اكتشاف أخطاء التسميع​

نظام حفظ وتذكر متقدم​

الاستماع الى تسميعك​

التحديات وتتبع التقدم​

مايميز هذا التطبيق لحفظ القرآن الكريم هو:التطبيق يساعدك على سماع ما تسمعه، لنقل انك تسمع سورة الماعون وتقرأ آية “ويل للمصلين” ولكن قلتها “ويل للكافرين” سيخبرك التطبيق هنا ان لديك خطأ في التسميع يجب عليك تداركه لقد أخطأت في كلمة، او ان نسيت كلمة أيضًا سيخبرك بنسيانك لها، للأسف هذه الميزة لا تنطبق على التجويد او أخطاء النطق، لازال المطورون يعملون على تقديم هذه الميزة أيضًا لأخطاء النطق ولأخطاء التجويد لتستطيع تصحيح تجويدك والالتزام به بشكل صحيح.التطبيق يتم تطويره من مطورين عرب يهتمون بتقديم أفضل تجربة وأفضل مستوى للمسلمين وللأمة الإسلامية حول العالم.جربوه بتحميله من هنا: