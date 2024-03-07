الكمبيوتر و خرايبو

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
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ايلا تشفاو في بدايات 2008 وانتشار الانترنت في المنازل كنا نواجهو مشاكل كثيرة مع الميكرو والمودام هاهو شعل،،، هاهو طفى ،،، في وقتها انا قريب سكنت في ادارات اتصالات الجزائر الصباح نصبح عليهم وفي القيلولة نلقاهم مقيلين وغالقين والعشية يهربو في الاخر خطرة لقاني العساس الداخل قبل مينوض هو من النوم أنا وكلب العسة نتاعو في الظلمة نستناو في العمال
ايا لازم تظطر تليفوني للمركز الرئيسي في منطقتنا هو مركز سطيف ويبقى يقولك افتح الميكرو وروح للبيرو ،، ابدأ،،افتح النافذة ،،واش راك تشوف،،،الخ ساعات تصلح الخلل وساعات يكون الخلل عندهم في لالين يخي ولاو جماعة سطيف ثاني يعرفوني ،، قريب خطبت من عندهم



كي شفت هذا الفيديو تفكرت ذوك ليام ولوكان متعرفش للميكرو وخرايبو تضطر ديما تجيب واحد من برا بالتحلال وهو يبدى يتڨوعر عليك تقول عالم فضاء تفطرو وتعشيه وتشريلو الدخان هذا اذا مزوجتوش لقاء الخدمات الجليلة


اتفرجو التبهديل:

https://www.facebook.com/video.php?v=2771392143015677
 
آخر تعديل:
🤣🤣

كنا نتلمو قدام الحاسوب ونصبرو مع النت الثقيلة
بعدا كانو يرفدو عليك ههه ويتخايلو رواحهم علماء كي يورولك
والله بالفيديو قتلتني كي راحت تطل من التاقة وهو يقولها واش تشوفي
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣كنا كيما هك بعد
تفكرت بابا كي يخسرلنا الميكرو يجيبلنا جارنا
استاذ رياضيات ويحكي بالفصحى وارواح انت واحكم الضحك
🤓😎🤣
يدير روحو عبقري ويقول لبابا:افتح الشاشة ثم اضغط على الفأرة اضغط اضغط بشكل جيد
😂😂😂😂
ويقولو عيط لولاد باه يتعلمو وانا وخويا نضحكو تحت التحت
وحد النهار قالو افتح وسكر هههههه
افتح الشاشة ثم اغلقها
ولانهار قالو نوريلك كيف تقرأ الجريدة على الحاسوب
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ويقعد عندنا بالساعة بالزوج
ويقنع بابا بلي كي نبقاو نخدمو بالميكرو نخسروه
ت
 
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