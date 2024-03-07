الكمبيوتر و خرايبو

ايلا تشفاو في بدايات 2008 وانتشار الانترنت في المنازل كنا نواجهو مشاكل كثيرة مع الميكرو والمودام هاهو شعل،،، هاهو طفى ،،، في وقتها انا قريب سكنت في ادارات اتصالات الجزائر الصباح نصبح عليهم وفي القيلولة نلقاهم مقيلين وغالقين والعشية يهربو في الاخر خطرة لقاني العساس الداخل قبل مينوض هو من النوم أنا وكلب العسة نتاعو في الظلمة نستناو في العمالايا لازم تظطر تليفوني للمركز الرئيسي في منطقتنا هو مركز سطيف ويبقى يقولك افتح الميكرو وروح للبيرو ،، ابدأ،،افتح النافذة ،،واش راك تشوف،،،الخ ساعات تصلح الخلل وساعات يكون الخلل عندهم في لالين يخي ولاو جماعة سطيف ثاني يعرفوني ،، قريب خطبت من عندهمكي شفت هذا الفيديو تفكرت ذوك ليام ولوكان متعرفش للميكرو وخرايبو تضطر ديما تجيب واحد من برا بالتحلال وهو يبدى يتڨوعر عليك تقول عالم فضاء تفطرو وتعشيه وتشريلو الدخان هذا اذا مزوجتوش لقاء الخدمات الجليلةاتفرجو التبهديل: