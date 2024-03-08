جبن الڨفص البوسعادي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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جبن القفص أو “الڨفص” كما ينطقه البوسعاديون، الذي حاز على الذهب في مونديال الجبن بفرنسا، هو جبن تقليدي جزائري
تشتهر به مدينة بوسعادة. وهو جبن يتم تحضيره بحليب البقر أو الماعز، وكما يشير إليه اسمه، فإنه يتم لفه بأعشاب جبلية من المنطقة كإكليل الجبل أو الشيح، ويتم تقديمه ملفوفا بتلك العشبة.
رأيي فيه:
صراحة حبيت مذاقو
خاصة الأعشاب لي فيه:اكليل.عرعار شيح
هو زاد تشهر عالميا لما شاركو بيه في مسابقة عالمية للاجبان في فرنسا وفاز بالميدالية الذهبية
تشتهر به مدينة بوسعادة. وهو جبن يتم تحضيره بحليب البقر أو الماعز، وكما يشير إليه اسمه، فإنه يتم لفه بأعشاب جبلية من المنطقة كإكليل الجبل أو الشيح، ويتم تقديمه ملفوفا بتلك العشبة.
رأيي فيه:
صراحة حبيت مذاقو
خاصة الأعشاب لي فيه:اكليل.عرعار شيح
هو زاد تشهر عالميا لما شاركو بيه في مسابقة عالمية للاجبان في فرنسا وفاز بالميدالية الذهبية