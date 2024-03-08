جبن الڨفص البوسعادي

جبن القفص أو “الڨفص” كما ينطقه البوسعاديون، الذي حاز على الذهب في مونديال الجبن بفرنسا، هو جبن تقليدي جزائري

تشتهر به مدينة بوسعادة . وهو جبن يتم تحضيره بحليب البقر أو الماعز، وكما يشير إليه اسمه، فإنه يتم لفه بأعشاب جبلية من المنطقة كإكليل الجبل أو الشيح، ويتم تقديمه ملفوفا بتلك العشبة.

رأيي فيه:صراحة حبيت مذاقوخاصة الأعشاب لي فيه:اكليل.عرعار شيحهو زاد تشهر عالميا لما شاركو بيه في مسابقة عالمية للاجبان في فرنسا وفاز بالميدالية الذهبية