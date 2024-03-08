جبن الڨفص البوسعادي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,195
نقاط التفاعل
83,705
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
جبن القفص أو “الڨفص” كما ينطقه البوسعاديون، الذي حاز على الذهب في مونديال الجبن بفرنسا، هو جبن تقليدي جزائري
تشتهر به مدينة بوسعادة. وهو جبن يتم تحضيره بحليب البقر أو الماعز، وكما يشير إليه اسمه، فإنه يتم لفه بأعشاب جبلية من المنطقة كإكليل الجبل أو الشيح، ويتم تقديمه ملفوفا بتلك العشبة.

رأيي فيه:
صراحة حبيت مذاقو
خاصة الأعشاب لي فيه:اكليل.عرعار شيح


IMG_20240306_130024.jpg

IMG_20240306_130020.jpg



هو زاد تشهر عالميا لما شاركو بيه في مسابقة عالمية للاجبان في فرنسا وفاز بالميدالية الذهبية

 
هو جبن بوسعادي جزائري
يعني مكنلاه تطيرولنا بيه وتنسبوه ليكم
😁😁😁

_حملة حماية العادات والتقاليد الجزائرية_
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top