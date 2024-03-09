حلوة الوردة المقلية او حلوة المرشم

بسمة القلوب

بسمة القلوب

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مساء الخير عليكم لحباب ان شاء الله كامل تكونو بخير و بأحسن الأحوال.
بما انو رمضان قريب ربي يدخلو علينا و عليكم بالخير والصحة و العافية حبيت نقدملكم هذا حلوة الوردة المقلية او يقولولها حلوة المرشم في بعض المناطق لي تصلح للسهرات الرمضانية مع لحباب سهلة و لذيذة و خفيفة .
المقادير:
حبة بيض
كأس قل ربع حليب
كأس قل ربع فرينة
ملح
م ص خميرة الحلوى
م ك نشاء
فانيلا
نخلط الكل و ناخد طابع نسخنه مليح في الزيت ثم نغطسه في الخليط ولا ندخل كامل الطابع فقط للنصف ثم نضعها في الزيت وحدها تخرج من الطابع بعد أن تتحمر نضعها في صحن ثم نسقيها بالعسل.
وضعت الصورة لكن لم ترفع لان حجمها كبير ساقوم بتعديلها لاحقا واضعها
تحياتي
 
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