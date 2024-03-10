أدعية رمضان {30دعاء}

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السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,313
نقاط التفاعل
83,742
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
دعاء إستقبال شهر رمضان⭐
اللهم أهل علينا شهر رمضان ⚘
بالأمن والإيمان و السلامة
و الإسلام⚘
و التوفيق لما تحبه و ترضاه ⚘
يا ذا الجلال والإكرام⚘
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام⚘
اللهم إجعلنا ممن يصومه و يقومه⚘
إيمانا و احتسابا ⚘
اللهم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا
و تسلمه منا⭐
اللهم اجعله شهر عز للاسلام
و المسلمين ⚘
اللهم اجعله شهر للنصر و التمكين⚘
للاسلام و المسلمين فى كل مكان⚘
كل عام وانتم بخير ⭐⭐
 
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