أدعية رمضان {30دعاء}

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
دعاء إستقبال شهر رمضان
اللهم أهل علينا شهر رمضان ⚘
بالأمن والإيمان و السلامة
و الإسلام⚘
و التوفيق لما تحبه و ترضاه ⚘
يا ذا الجلال والإكرام⚘
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام⚘
اللهم إجعلنا ممن يصومه و يقومه⚘
إيمانا و احتسابا ⚘
اللهم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا
و تسلمه منا
اللهم اجعله شهر عز للاسلام
و المسلمين ⚘
اللهم اجعله شهر للنصر و التمكين⚘
للاسلام و المسلمين فى كل مكان⚘
كل عام وانتم بخير ⚘
اللهم أهل علينا شهر رمضان ⚘
بالأمن والإيمان و السلامة
و الإسلام⚘
و التوفيق لما تحبه و ترضاه ⚘
يا ذا الجلال والإكرام⚘
اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام⚘
اللهم إجعلنا ممن يصومه و يقومه⚘
إيمانا و احتسابا ⚘
اللهم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا
و تسلمه منا
اللهم اجعله شهر عز للاسلام
و المسلمين ⚘
اللهم اجعله شهر للنصر و التمكين⚘
للاسلام و المسلمين فى كل مكان⚘
كل عام وانتم بخير ⚘