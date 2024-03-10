أدعية رمضان {30دعاء}

دعاء إستقبال شهر رمضاناللهم أهل علينا شهر رمضان ⚘بالأمن والإيمان و السلامةو الإسلام⚘و التوفيق لما تحبه و ترضاه ⚘يا ذا الجلال والإكرام⚘اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام⚘اللهم إجعلنا ممن يصومه و يقومه⚘إيمانا و احتسابا ⚘اللهم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لناو تسلمه منااللهم اجعله شهر عز للاسلامو المسلمين ⚘اللهم اجعله شهر للنصر و التمكين⚘للاسلام و المسلمين فى كل مكان⚘كل عام وانتم بخير