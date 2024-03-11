شكون سعدية تاع اللمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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سعدية
قالوا هاذي تسكن في اللمة الجزايرية
سعدية هاذي في النهار الأول نتاع رمضان ناضت على 17:30 (الخمسة ونص نتاع لعشية)
لقات الحال راح عليها
أيا طيبت كيكوطة شربة
وقسمتها على 6 بعثت لخمسة جيرانها
لولى رجعتلها طاجين زيتون
والاخرى طاجين حلو
والاخرى مثوم
والأخرى ميني بيتزا
والاخيرة خمس بوراكات ،
وجدت طابلتها وقعدت تستنى فالآذان.
هههههههههههههههههههه
شكون يا ترا هاذي سعدية
انا اتوقعها @ليليا مرام
قالوا هاذي تسكن في اللمة الجزايرية
سعدية هاذي في النهار الأول نتاع رمضان ناضت على 17:30 (الخمسة ونص نتاع لعشية)
لقات الحال راح عليها
أيا طيبت كيكوطة شربة
وقسمتها على 6 بعثت لخمسة جيرانها
لولى رجعتلها طاجين زيتون
والاخرى طاجين حلو
والاخرى مثوم
والأخرى ميني بيتزا
والاخيرة خمس بوراكات ،
وجدت طابلتها وقعدت تستنى فالآذان.
هههههههههههههههههههه
شكون يا ترا هاذي سعدية
انا اتوقعها @ليليا مرام