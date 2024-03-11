شكون سعدية تاع اللمة

سعدية

قالوا هاذي تسكن في اللمة الجزايرية

سعدية هاذي في النهار الأول نتاع رمضان ناضت على 17:30 (الخمسة ونص نتاع لعشية)

لقات الحال راح عليها

أيا طيبت كيكوطة شربة

وقسمتها على 6 بعثت لخمسة جيرانها

لولى رجعتلها طاجين زيتون

والاخرى طاجين حلو

والاخرى مثوم

والأخرى ميني بيتزا

والاخيرة خمس بوراكات ،

وجدت طابلتها وقعدت تستنى فالآذان.



هههههههههههههههههههه

شكون يا ترا هاذي سعدية