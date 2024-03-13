صباحيات...1

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
تبدأ هذه الأمة في النهوض، وتسترجع سيرها صعودا في دورة الحضارة، يوم يستيقظ وعي أفرادها بأنهم خلقوا لغايات أجل من الأكل والشرب، وأن مضامير التنافس بينهم ليست تكاثر الولد وتطاول البنيان.
حين تصحو صباحا مستشعرا أنك جزء من مشروع، وتهب باكرا مدفوعا بواجب رسالي، وتحتسب كل خطوة، كل نفس، وكل عمل خدمة لقضية ونصرة لرسالة، حينها تخرج من دائرة البهيمية لتسمو نحو مقام الإنسان.
صدق رب العزة القائل في كتابه الكريم" أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ
 
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