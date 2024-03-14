سؤال اليوم الــرابــع للمسابقة الرمضــانية الشاملة

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,588
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,398
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم

عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك
فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك ، فإذا فعلها هو أيضاً لم
يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها

الاجابة تكون في الصندوق

صندوق الأجوبة

 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

المواضيع المشابهة

الامين محمد
سؤال اليوم الثـــاني للمسابقة الرمضــانية الشاملة
المشاركات
0
المشاهدات
43
الامين محمد
الامين محمد
الامين محمد
سؤال اليوم الثـــالث للمسابقة الرمضــانية الشاملة
المشاركات
2
المشاهدات
41
الامين محمد
الامين محمد
الامين محمد
  • مغلق
سؤال اليوم الأولــ للمسابقة الرمضــانية الشاملة
المشاركات
0
المشاهدات
61
الامين محمد
الامين محمد
الامين محمد
الإعلان عن المسابقة الرمضانية الشاملة
المشاركات
5
المشاهدات
106
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
إلياس
كلمات من ذهب على فراش الموت
المشاركات
2
المشاهدات
248
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top