سؤال اليوم الــرابــع للمسابقة الرمضــانية الشاملة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم
عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك
فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك ، فإذا فعلها هو أيضاً لم
يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها
الاجابة تكون في الصندوق
احبتي إليكم سؤال اليوم
عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك
فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك ، فإذا فعلها هو أيضاً لم
يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها
الاجابة تكون في الصندوق