سؤال اليوم الــرابــع للمسابقة الرمضــانية الشاملة

السلام عليكم

احبتي إليكم سؤال اليوم



عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك

فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك ، فإذا فعلها هو أيضاً لم