سؤال اليوم الــخامس للمسابقة الرمضــانة الشاملة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,593
الحلول
1
نقاط التفاعل
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النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم

كما تعودنا الاجابات توضع في

صندوق الأجوبة



من هو النبي الذي كان يعمل في مهنة الحدادة؟
من هو النبي الذي كان يعمل في الخياطة؟
من هو النبي الذي قتل جالوت؟
من هو النبي الذي أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة؟
من هم الأنبياء الذين بنوا الكعبة؟
من هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم؟
من هو النبي الملقب بذي النون؟
 
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