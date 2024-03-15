سؤال اليوم الــخامس للمسابقة الرمضــانة الشاملة

من هو النبي الذي كان يعمل في مهنة الحدادة؟

من هو النبي الذي كان يعمل في الخياطة؟

من هو النبي الذي قتل جالوت؟

من هو النبي الذي أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة؟

من هم الأنبياء الذين بنوا الكعبة؟

من هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم؟