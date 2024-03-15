سؤال اليوم الــخامس للمسابقة الرمضــانة الشاملة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم
كما تعودنا الاجابات توضع في
احبتي إليكم سؤال اليوم
كما تعودنا الاجابات توضع في
صندوق الأجوبة
|من هو النبي الذي كان يعمل في مهنة الحدادة؟
|من هو النبي الذي كان يعمل في الخياطة؟
|من هو النبي الذي قتل جالوت؟
|من هو النبي الذي أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة؟
|من هم الأنبياء الذين بنوا الكعبة؟
|من هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم؟
|من هو النبي الملقب بذي النون؟