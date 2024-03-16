سؤال اليوم الــسادس للمسابقة الرمضــانة الشاملة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم

رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم
والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة ؟
من هو

كما تعودنا الاجابات توضع في

صندوق الأجوبة

 
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