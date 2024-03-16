سؤال اليوم الــسادس للمسابقة الرمضــانة الشاملة

السلام عليكم

احبتي إليكم سؤال اليوم

رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم

والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة ؟

من هو

كما تعودنا الاجابات توضع في