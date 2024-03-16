احذروا لصوص شهر رمضان.._ اللص الأول: التلفزيون، لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات وغيرها .._اللص الثاني: السوق ! لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب.._اللص الثالث: السهر بدون داعي، سارق أغلى الأوقات يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير.._اللص الرابع :المطبخ، وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم وقد يلقى الكثير منها في القمامة.._اللص الخامس: التليفون، طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب، غيبة، نميمة، قيل وقال وإفشاء الأسرار.._اللص السادس : البخل، يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان.._اللص السابع، المجالس الخالية من ذكر الله : والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة.._وأخيرا كبير اللصوص، وسائل التواصل الإجتماعي : إن لم تستغل فيما يرضي الله.._فالبدار البدار والهمة الهمة، فما هي إلا أيام معدودات..وفقنا الله لإستثمارها فيما يحبه ربنا ويرضاه..- منقول#رسايل_رمضان