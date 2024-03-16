احذروا لصوص شهر رمضان..

أبو عاتكة

أبو عاتكة

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احذروا لصوص شهر رمضان..

_ اللص الأول: التلفزيون، لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات وغيرها ..

_اللص الثاني: السوق ! لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب..

_اللص الثالث: السهر بدون داعي، سارق أغلى الأوقات يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير..

_اللص الرابع :المطبخ، وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم وقد يلقى الكثير منها في القمامة..

_اللص الخامس: التليفون، طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب، غيبة، نميمة، قيل وقال وإفشاء الأسرار..

_اللص السادس : البخل، يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان..

_اللص السابع، المجالس الخالية من ذكر الله : والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة..

_وأخيرا كبير اللصوص، وسائل التواصل الإجتماعي : إن لم تستغل فيما يرضي الله..

_فالبدار البدار والهمة الهمة، فما هي إلا أيام معدودات..
وفقنا الله لإستثمارها فيما يحبه ربنا ويرضاه..

- منقول
#رسايل_رمضان
 
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