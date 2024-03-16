أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
احذروا لصوص شهر رمضان..
_ اللص الأول: التلفزيون، لص خطير يفسد صيام الناس وينقص الأجر بسبب المسلسلات والبرامج التافهة والسهرات وغيرها ..
_اللص الثاني: السوق ! لص متخصص في هدر المال والوقت بلا حساب للتغلب عليه حدد هدفك قبل الذهاب..
_اللص الثالث: السهر بدون داعي، سارق أغلى الأوقات يحرمك من التهجد والاستغفار في الثلث الأخير..
_اللص الرابع :المطبخ، وخاصة النساء تقضي وقتا طويلا لتحضير أطباق كثيرة لا تكاد تختلف عن بعضها إلا لحظة مرورها بالفم وقد يلقى الكثير منها في القمامة..
_اللص الخامس: التليفون، طول المكالمات وما يترتب عليها من ذنوب، غيبة، نميمة، قيل وقال وإفشاء الأسرار..
_اللص السادس : البخل، يحرمك أجر وثواب الصدقة التي تقي من النار وخاصة صدقة شهر رمضان..
_اللص السابع، المجالس الخالية من ذكر الله : والتي تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة..
_وأخيرا كبير اللصوص، وسائل التواصل الإجتماعي : إن لم تستغل فيما يرضي الله..
_فالبدار البدار والهمة الهمة، فما هي إلا أيام معدودات..
وفقنا الله لإستثمارها فيما يحبه ربنا ويرضاه..
- منقول
#رسايل_رمضان