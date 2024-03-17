جمعية البركة الجزائرية حملة الوعد المفعول

تقوم هذه الجمعية ( جمعية البركة الجزائرية ) بعمل خيري وجهد بارز وجلي داخل قطاع غزة الله يعطيهم الصحة وفي باقي الاراضي الفلسطينية من توزيع اعانات ومساعدات يتبرع بها الجزائريون من كل المدن الجزائرية وبعض الدول الاخرى.عملها مستمر والتبرعات تصل فعليا الى مستحقيها.الخلاصة أن منع مرور المساعادات لا يمنع التقدم بالمساعدة والتبرع الى هذه الجمعيات التي أثبتت قدرتها على تنفيذ وعودها على الواقع وبهذا لا يسقط واجب الدعم لاخواننا بسقوط قيم وقوانين العدالة والانسانية الخادعة.تقوم هذه الجمعيات بتمرير المساعدات بطرق صعبة ومعقدة وهذا من فضل الله وتيسيره على أهلنا الصامدون هناك، والحق الحق على كل مسلم يريد حقا تبرئة ذمته بما يستطيع ان يتواصل مع هذه الجمعية ويساهم في دعم واغاثة اخوانه في غزة ولا يستهين بقيمة التبرع ولا يتهاون بسبب اخبار المنع والغلق والحصار.للمساهمة معنا في الحملة يرجى التبرع عبر الحسابات التالية :CPA. 004 001 854 100 009 720 30CCP. 210 243 29 Cle 40أو الاتصال على الأرقام التالية :TEL. 07 97 69 10 31 | 0782 01 89 36#البركة_خير_وعطاءوهذا فيدية عينة وشاهد: