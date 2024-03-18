عضوة جديدة

السلام عليكم ورحمة الله:



أعرّف نفسي على أنّني جديدة في المنتدى، اليوم أنشأت ولله الحمد عضويتي هنا، وبدأت رجوعي في الزّمن؛ بعد أن اتّخذت قرارا باعتزال مواقع التواصل لفترة طويلة لعلّي أتخفّف وأستريح.

أردت أن أضيق مدار تفاعلي إلى هذا المنتدى فقط، بعد أن شعرتُ -وأنا العشرينية ابنة جيل الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وعصر الآنية والتمرير السريع- وسط زخم الأحداث وفيض الإشعارات أن ذهني مستهلَك، منتهَك، لا يكاد يرجح لي رأي ولا يصفو لي نظر إلا وتكدّره الماجريات والملهيات. إنني في كل دقيقة من تصفّحي للهاتف معرّضة لمئة منشور، تنهال عليّ فيه ألف رؤية وعاطفة، لقد تغيّر حالي وأُخذَ مني صفائي، وخشيت أن ينتهي بي الأمر حائرة غائرة وسط هذا السيل، لذا اخترتُ بعد فوات الأوان، وبعد اكتشافي المتأخر لهذا المنتدى الجميل أن أنتسب إليه عساه يكون مساحة لي للنقاش والإثراء وتعلم مهارات التواصل والكتابة.



أردت من انضمامي أن أهرب من فوضى الأماكن غير الموجودة، نحو صفو المنتديات عساه يكون موجودا.