ماذا فعلت بنا الهواتف...!

#نصيحةالأم في الدار تبقى تدور من شومبرة لشومبرة .... كارهة مسكينة و باغية تڨصر و تحكي مع أولادها لأنك أنت تدخل وتخرج كيما تبغي حتى وتكون تعمل يعني تبدل الجو خاطر مشغولة غير مع الشغل في الدار.وكي تدخل لشومبرة ولدها ولا بنتها تلقاه غارق في تيليفون ... تبغي تهدر معاه في كاش موضوع ولا كاش حاجة .... أيا يرد عليها #هيه أو #لا...... إلخ، كلي يليكيديها .....المؤسف تنوض مسكينة وتروح لبلاصتها بلا ما تأنبك ولا تريكلامي.عارف بلي صراتلكم كامل وماتقوليش لا لأنك قادر ماتنتبهش للموقف هذا .صدقني يا أخي ولا اختي كنصيحة : كثر الهدرة مع أمك لخاطر راح يجي يوم تحوس عليها وماتلقاهاش أما التيليفون يولي قدامك وماتوليش حتى تقدر تخزر فيه وإذا ما أمنتنيش سقسي لي فقدو والديهم ربي يرحمهم ويرحم أمة محمد.حفظ الله أمهات المسلمين ورحم الأموات منهنصحا فطوركم