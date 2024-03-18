شٓاركها معانا يامُواطن متخٓليهاش في قلبٓك 😁🤗

*amani*
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
- إنضم
- 25 أفريل 2016
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- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
مساء النور والسرور لحباب ان شاءلله تكونو بخير وعلى خير وصحا فطوركم وسحوركم
في هذي الدنيا كل واحد فينا فات بموقف.. عاش لحظة.. سمع كلمة
حبيتكم اليوم تشاركونا كلمة قِيلت لكم وأثرت فيكم ومزال للآن تتفكروها ثالمو كانت كلمة طيبة ونابعة من القلب
موقف صرالكم وجامي يروح من بالكم
لحظة حسيتو فيها أنو الدنيا توقفت وجامي راح تتعاود...
أبدأ بنفسي:
"نحن لا نتخلى عن الناس الطيّبة"
قالها لي أستاذي في الجامعة ذات يوم كي جيت حانبدل الجامعة
لحد الآن مزالها في قلبي هذي الجملة ❤
ماذا عنكم شاركونا
شاركونا بالمواقف واللحظات الجميلة كجمٓال أرواحكم
لنضع الحزن جانبا
مساء النور والسرور لحباب ان شاءلله تكونو بخير وعلى خير وصحا فطوركم وسحوركم
في هذي الدنيا كل واحد فينا فات بموقف.. عاش لحظة.. سمع كلمة
حبيتكم اليوم تشاركونا كلمة قِيلت لكم وأثرت فيكم ومزال للآن تتفكروها ثالمو كانت كلمة طيبة ونابعة من القلب
موقف صرالكم وجامي يروح من بالكم
لحظة حسيتو فيها أنو الدنيا توقفت وجامي راح تتعاود...
أبدأ بنفسي:
"نحن لا نتخلى عن الناس الطيّبة"
قالها لي أستاذي في الجامعة ذات يوم كي جيت حانبدل الجامعة
لحد الآن مزالها في قلبي هذي الجملة ❤
ماذا عنكم شاركونا
شاركونا بالمواقف واللحظات الجميلة كجمٓال أرواحكم
لنضع الحزن جانبا