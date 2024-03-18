شٓاركها معانا يامُواطن متخٓليهاش في قلبٓك 😁🤗

*amani*

*amani*

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
4,403
نقاط التفاعل
12,404
النقاط
1,381
العمر
24
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم
مساء النور والسرور لحباب ان شاءلله تكونو بخير وعلى خير وصحا فطوركم وسحوركم

في هذي الدنيا كل واحد فينا فات بموقف.. عاش لحظة.. سمع كلمة
حبيتكم اليوم تشاركونا كلمة قِيلت لكم وأثرت فيكم ومزال للآن تتفكروها ثالمو كانت كلمة طيبة ونابعة من القلب
موقف صرالكم وجامي يروح من بالكم
لحظة حسيتو فيها أنو الدنيا توقفت وجامي راح تتعاود...


أبدأ بنفسي:
"نحن لا نتخلى عن الناس الطيّبة"
قالها لي أستاذي في الجامعة ذات يوم كي جيت حانبدل الجامعة
لحد الآن مزالها في قلبي هذي الجملة ❤

ماذا عنكم شاركونا🥰

شاركونا بالمواقف واللحظات الجميلة كجمٓال أرواحكم
لنضع الحزن جانبا 🤗

f295695f421144d039470bffb6f3ff19.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top