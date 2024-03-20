مسلسلات ومسابقات قرآنية!

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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كي راكم؟واش حوالكم؟
رمضان ومعاه العطلة،خييير كبير ونعمة نحمدو عليها ربي
كلكم شفتو ولاسمعتو على المهازل تاع القنوات {مسلسلات المخدرات والعصابات والغراميات ...}
القنوات لي مفهمناش وقتاه تفوق بلي راهي تنشر في الرذيلة وتفسد في المجتمع!وزيد يعمرو في رصيدهم بالذنوب هادي سنوات مفاقوش!في عز شهر رمضان
غمونا بلي يقولو عليهم ممثلين وزادو كملوها بجماعة التيك توك لي يخيروهم بسبب عدد المتابعين والمشاهدات لي يجيبوهالهم!
وفي المقابل كاين حاجة تفرح وايجابية لاحطناها فرمضان هذا الأطفال والمراهقين لي راهم يشاركو في المسابقات الرمضانية{مسابقات نظمتها مدارس قرآنية..صفحات فايس بووك..مساجد ..وحتى المدارس العادية}هذا يدل انو عندنا حفظة القرآن حاجة تفرح .
يعني هاذو التافهين ميحشموش على رواحهم كي يشوفو أطفال ولي،بعمارهم يحفظو ويحرصو على القرآن الكريم وهوما يشطحو ويمثلو فمشاهد فساد!
لاحول ولاقوة الا بالله
رمضان ومعاه العطلة،خييير كبير ونعمة نحمدو عليها ربي
كلكم شفتو ولاسمعتو على المهازل تاع القنوات {مسلسلات المخدرات والعصابات والغراميات ...}
القنوات لي مفهمناش وقتاه تفوق بلي راهي تنشر في الرذيلة وتفسد في المجتمع!وزيد يعمرو في رصيدهم بالذنوب هادي سنوات مفاقوش!في عز شهر رمضان
غمونا بلي يقولو عليهم ممثلين وزادو كملوها بجماعة التيك توك لي يخيروهم بسبب عدد المتابعين والمشاهدات لي يجيبوهالهم!
وفي المقابل كاين حاجة تفرح وايجابية لاحطناها فرمضان هذا الأطفال والمراهقين لي راهم يشاركو في المسابقات الرمضانية{مسابقات نظمتها مدارس قرآنية..صفحات فايس بووك..مساجد ..وحتى المدارس العادية}هذا يدل انو عندنا حفظة القرآن حاجة تفرح .
يعني هاذو التافهين ميحشموش على رواحهم كي يشوفو أطفال ولي،بعمارهم يحفظو ويحرصو على القرآن الكريم وهوما يشطحو ويمثلو فمشاهد فساد!
لاحول ولاقوة الا بالله