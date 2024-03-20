ما ينبغي الخروج به من رمضان

السلام عليكم ورحمة الله:



كاين خصلة واحدة فقط في شهر رمضان لازم نتدربو عليها وهي التخلي، التخلي نتيجة الصبر، وهو الأصل للفضائل كلها، والعاقل هو اللي يصنع السعادة تاعه من ظَفَر الصبر لا من الشيء اللي يشتهيه،

والتخلي في عصرنا الحديث شيء عزيز، قليل وين يقدر الإنسان أنو يلزم نفسو بالشيء الواحد والحالة الواحدة وهو مشتّت متجاذَب الأطراف بين مواقع التواصل و مشاغل الحياة، وكون الإنسان قادر على التخلي مش إثبات للقوة تاعه وتحكمه في نفسه فقط، بل هي أيضا الطريقة الوحيدة اللي بيها يصنع نفسه ويكتشف قدراته ومواهبه واتّقاد عقله اللي ممكن يكونوا فريسة للتشتت واللذة الوهمية اللي تجي من أحلام اليقظة.

وفي البصائر والذخائر ذكر التوحيدي أن أعرابيا ذمّ رجلًا فقال "يقطع نهاره بالمنى، ويتوسَّد ذراع الهمِّ إذا أمسى." فلو تخلّى عن الأحلام وشمّر ذراع العمل في النهار لأمسى ومناه محقّقة.



هذا ما كان وربّي يزكّينا ويعيننا على نفوسنا ويجعلنا وإياكم من عتقاء هذه الليلة ودمتم سالمين.