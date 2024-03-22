مرحباً يا رفيق

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متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
326
نقاط التفاعل
1,125
النقاط
141
العمر
38
محل الإقامة
الأردن - عمّان
الجنس
ذكر
ساعة ألقى الآخر
أكثر ما يهمني أن أستشعر الله في ذاته
وأن ألمس أثره في أخلاقياته
وإن لم أجده حاضراً فيه تركته
وانصرفت لشأني
ذاك أنني لا أريد أن أكرر الحكاية
كلاّ ولن أميل للمألوف أو الزيف
حيازتي عاليه
كن بريئاً مثل الأطفال وادخل
مرحباً بالانعكاس الأحلى
الواعد...
 
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