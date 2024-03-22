مرحباً يا رفيق

ساعة ألقى الآخر

أكثر ما يهمني أن أستشعر الله في ذاته

وأن ألمس أثره في أخلاقياته

وإن لم أجده حاضراً فيه تركته

وانصرفت لشأني

ذاك أنني لا أريد أن أكرر الحكاية

كلاّ ولن أميل للمألوف أو الزيف

حيازتي عاليه

كن بريئاً مثل الأطفال وادخل

مرحباً بالانعكاس الأحلى

الواعد...