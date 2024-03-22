سؤال اليوم الـثاني عشر للمسابقة الرمضــانة الشاملة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم

كلمات

مـَن قـالَهُنَّ فـِي يـَوْمٍ أَو لَيْلَـةٍ أَو فِي شـهر ٍثـمَّ مـَاتَ فِـي ذٰلِـك الْيـَوْم
أَو فِـي تِلْكَ اللَّيْـلَة أَو فـِي ذٰلِـك الـشَّهْر غُـفِر لَهُ ذَنْـبُه
ماهي هته الكلمات

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مـَن قـالَهُنَّ فـِي يـَوْمٍ أَو لَيْلَـةٍ أَو فِي شـهر ٍثـمَّ مـَاتَ فِـي ذٰلِـك الْيـَوْم أَو فِـي تِلْكَ اللَّيْـلَة أَو فـِي ذٰلِـك الـشَّهْر غُـفِر لَهُ ذَنْـبُه
 
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