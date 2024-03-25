امتدح جل جلاله العافين عن الناس، وبارك خصال الصفح والعفو والتجاوز لما فيها من خير وصلاح للروابط الإجتماعية، وما تعود به من نفع على سلامة النسيج الإجتماعي ووحدة الصف، كذلك لما في تلك الخصال من سلامة للقلوب وطهارة للنفوس .

من الثابت علميا اليوم أن هناك إرتباط قوي بين حالات الغضب والقلق و التوتر كانفعالات نفسية وبين العديد من الأمراض العضوية.

فلنعفوا ونصفح ونتجاوز، لنخفف الأحمال و الأثقال على قلوبنا فهي أضعف عن مواجهة خطوب الحياة.

لن تسمو هذه النفوس إلى منازل الاباء والبذل والعطاء ما لم تتخلى وتتحلى، تتخلى عن البغض والكره والحسد، وتتحلى بالتسامح والحب والكرم.

صباحكم توفيق وفتح وسداد