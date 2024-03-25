وين وصلتي بعقليتك ...

أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّ أّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ

صحا رمضانكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير و على خير

كل واحد فينا عند فترة جميلة مخبيها فالمخيلة تاعو

كيف ايام ليسي، انا تفكرت ايام اللمة سنوات 2009 و روح

وين راهم ناس اللمة؟

تبدل عقليتهم ولا؟

نفعتهم اللمة في مستقبلهم او كانت مضيعة للوقت؟

بين قوسين لي يتفكرني يقلي كيفاه كان يشوفني قبل ...​