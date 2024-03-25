وين وصلتي بعقليتك ...

Silent Hill
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّ أّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ
صحا رمضانكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير و على خير
كل واحد فينا عند فترة جميلة مخبيها فالمخيلة تاعو
كيف ايام ليسي، انا تفكرت ايام اللمة سنوات 2009 و روح
وين راهم ناس اللمة؟
تبدل عقليتهم ولا؟
نفعتهم اللمة في مستقبلهم او كانت مضيعة للوقت؟
بين قوسين لي يتفكرني يقلي كيفاه كان يشوفني قبل ...
صحا رمضانكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير و على خير
كل واحد فينا عند فترة جميلة مخبيها فالمخيلة تاعو
كيف ايام ليسي، انا تفكرت ايام اللمة سنوات 2009 و روح
وين راهم ناس اللمة؟
تبدل عقليتهم ولا؟
نفعتهم اللمة في مستقبلهم او كانت مضيعة للوقت؟
بين قوسين لي يتفكرني يقلي كيفاه كان يشوفني قبل ...