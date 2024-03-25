وين وصلتي بعقليتك ...

Silent Hill

Silent Hill

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
28 سبتمبر 2007
المشاركات
9,317
نقاط التفاعل
3,560
النقاط
351
محل الإقامة
Madinatį
الجنس
ذكر
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّ أّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ
صحا رمضانكم خاوتي ان شاء الله راكم بخير و على خير
كل واحد فينا عند فترة جميلة مخبيها فالمخيلة تاعو
كيف ايام ليسي، انا تفكرت ايام اللمة سنوات 2009 و روح
وين راهم ناس اللمة؟
تبدل عقليتهم ولا؟
نفعتهم اللمة في مستقبلهم او كانت مضيعة للوقت؟
بين قوسين لي يتفكرني يقلي كيفاه كان يشوفني قبل ...​
 
و الله فرحنا كي شفناكم رجعتوا
و ان شاء الله كامل ابناء اللمة يرجعوا ليها

ننتظر مرور الحرس القديم على تساؤل الاخ
 
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