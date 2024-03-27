نحن هنا خديجة ph

خديجة ph
:: طبيبة صيدلانية ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم كبير و صغير و مقمط في السرير
راه وصلني خبر قالولي راهم يخرجوا عليا في الدعايات
شي يقول كرهت من الجزاير و حرقت في بوطي للهند
و شي يقول زادت جابت ثلاث توام و نعتوها في النشرة تاع 8
و شي يقول راها ولات مير تاع بلدية
و شي يقول راها تفكرها ربي و اخذ امانتو
بالعقل الافلام الهوليوودية و الزيادة عليها علاه راه راحلي الخدام اللي كان حاكملي الفارماسي عزوني نتعزى رانا في رحلة البحث عن بديل ربي يعثرنا فيه و من نهار راح و انا نهبط للصيدلية بشكل شبه يومي على بيها نسيت حاجة اسمها انترنيت هههههه
المهم كاشما تعرفو انسان ولا انسانة ثقة و يعرف يسير صيدلية اتصلوا بنا و اجركم على الله
ما تديروش الطوايش في غيابي
الصغير يقادر الكبير و الكبير يعطي طريحة للصغير
ايا تربحوا
سلام
راه وصلني خبر قالولي راهم يخرجوا عليا في الدعايات
شي يقول كرهت من الجزاير و حرقت في بوطي للهند
و شي يقول زادت جابت ثلاث توام و نعتوها في النشرة تاع 8
و شي يقول راها ولات مير تاع بلدية
و شي يقول راها تفكرها ربي و اخذ امانتو
بالعقل الافلام الهوليوودية و الزيادة عليها علاه راه راحلي الخدام اللي كان حاكملي الفارماسي عزوني نتعزى رانا في رحلة البحث عن بديل ربي يعثرنا فيه و من نهار راح و انا نهبط للصيدلية بشكل شبه يومي على بيها نسيت حاجة اسمها انترنيت هههههه
المهم كاشما تعرفو انسان ولا انسانة ثقة و يعرف يسير صيدلية اتصلوا بنا و اجركم على الله
ما تديروش الطوايش في غيابي
الصغير يقادر الكبير و الكبير يعطي طريحة للصغير
ايا تربحوا
سلام
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