نحن هنا خديجة ph

السلام عليكم كبير و صغير و مقمط في السرير

راه وصلني خبر قالولي راهم يخرجوا عليا في الدعايات

شي يقول كرهت من الجزاير و حرقت في بوطي للهند

و شي يقول زادت جابت ثلاث توام و نعتوها في النشرة تاع 8

و شي يقول راها ولات مير تاع بلدية

و شي يقول راها تفكرها ربي و اخذ امانتو

بالعقل الافلام الهوليوودية و الزيادة عليها علاه راه راحلي الخدام اللي كان حاكملي الفارماسي عزوني نتعزى رانا في رحلة البحث عن بديل ربي يعثرنا فيه و من نهار راح و انا نهبط للصيدلية بشكل شبه يومي على بيها نسيت حاجة اسمها انترنيت هههههه

المهم كاشما تعرفو انسان ولا انسانة ثقة و يعرف يسير صيدلية اتصلوا بنا و اجركم على الله

ما تديروش الطوايش في غيابي

الصغير يقادر الكبير و الكبير يعطي طريحة للصغير

ايا تربحوا

سلام