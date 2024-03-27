نحن هنا خديجة ph

خديجة ph

خديجة ph

:: طبيبة صيدلانية ::
أحباب اللمة
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,501
الحلول
2
نقاط التفاعل
4,980
النقاط
76
العمر
39
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم كبير و صغير و مقمط في السرير
راه وصلني خبر قالولي راهم يخرجوا عليا في الدعايات
شي يقول كرهت من الجزاير و حرقت في بوطي للهند
و شي يقول زادت جابت ثلاث توام و نعتوها في النشرة تاع 8
و شي يقول راها ولات مير تاع بلدية
و شي يقول راها تفكرها ربي و اخذ امانتو
بالعقل الافلام الهوليوودية و الزيادة عليها علاه راه راحلي الخدام اللي كان حاكملي الفارماسي عزوني نتعزى رانا في رحلة البحث عن بديل ربي يعثرنا فيه و من نهار راح و انا نهبط للصيدلية بشكل شبه يومي على بيها نسيت حاجة اسمها انترنيت هههههه
المهم كاشما تعرفو انسان ولا انسانة ثقة و يعرف يسير صيدلية اتصلوا بنا و اجركم على الله
ما تديروش الطوايش في غيابي
الصغير يقادر الكبير و الكبير يعطي طريحة للصغير
ايا تربحوا
سلام
 
آخر تعديل:
هههههههه
سلامتك اخيتي و الحمد لله انكم كامل بخير
جماعة الطوايش راهم عاملين حالة
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@ريحـان
@بسمة القلوب
@afnene
راح نبيع هاذو يا لالة راهم مدورينها قبش للمشاعر بدون حشمة في نهار رمضان
واش نقولك هاذي تحلاية و هاذا طبيخ و اطباق و هذا فلون و هذا مطلوع
من لاخر راهم معذبينلي مشاعري

@حاتم خليفة
@حفياد آدم
@أبو عاتكة
@إلياس
@aljentel
@أستاذ الفلسفة
@الروسي
@جليلوس
@Silent Hill
@بدر الليل

اما الشباب بصراحة راهم عاقلين كاشما يكون راح نخبرك هههههه
 
كي العادة البنات في رمضان يخدمو برا و في الدار عادي
الرجالة يرقدو رمضان نهار و ليل و يقولك راه غلبني رمضان
يا معشر الشباب راكم غلبتو رمضان هههههه
 
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