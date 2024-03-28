مسموع اليوم الثامن عشر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,679
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,628
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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ترتيل متقن واسترسال بديع لشيخنا د. #عبدالله_الجهني⁩‏ قـطف من تراويح ليلة 3 رمضان 1445هـ #رمضان #تطبيق_تلاوات_الشيخ_عبدالله_الجهني #الشيخ_عبدالله_الجهني #إمام_الحرم_المكي #بلبل_الحرم #قران_كريم #مكة #تلاوات #تلاوات_خاشعة #المسجد_الحرام #الحرم_المك

ترتيل متقن واسترسال بديع لشيخنا د. #عبدالله_الجهني⁩‏ قـطف من تراويح ليلة 3 رمضان 1445هـ #رمضان #تطبيق_تلاوات_الشيخ_عبدالله_الجهني #الشيخ_عبدالله_الجهني #إمام_الحرم_المكي #بلبل_الحرم #قران_كريم...
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