مسموع اليوم الثامن عشر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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- 7 أفريل 2015
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- ذكر
ترتيل متقن واسترسال بديع لشيخنا د. #عبدالله_الجهني قـطف من تراويح ليلة 3 رمضان 1445هـ #رمضان #تطبيق_تلاوات_الشيخ_عبدالله_الجهني #الشيخ_عبدالله_الجهني #إمام_الحرم_المكي #بلبل_الحرم #قران_كريم #مكة #تلاوات #تلاوات_خاشعة #المسجد_الحرام #الحرم_المك
ترتيل متقن واسترسال بديع لشيخنا د. #عبدالله_الجهني قـطف من تراويح ليلة 3 رمضان 1445هـ #رمضان #تطبيق_تلاوات_الشيخ_عبدالله_الجهني #الشيخ_عبدالله_الجهني #إمام_الحرم_المكي #بلبل_الحرم #قران_كريم...
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