ماذا حضرتن من حلويات ؟

بسمة القلوب
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السلام عليكم سيدات المنتدى الشاطرات الفحلات
بما انه العيد قرب فيجب تحضير الحلويات و اليوتوب راه العجب المعجب نتاع الحلويات واش تختاري و واش تخلي .
وانا هاد العام راها تالفتلي واش ندير لكثرة الاختيارات.
إذن كل وحدة تقولنا واش رايحة تحضر و هكدا نديو افكار من بعضنا تساعدنا باش نختارو.
تحياتي ...
بما انه العيد قرب فيجب تحضير الحلويات و اليوتوب راه العجب المعجب نتاع الحلويات واش تختاري و واش تخلي .
وانا هاد العام راها تالفتلي واش ندير لكثرة الاختيارات.
إذن كل وحدة تقولنا واش رايحة تحضر و هكدا نديو افكار من بعضنا تساعدنا باش نختارو.
تحياتي ...