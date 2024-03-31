ماذا حضرتن من حلويات ؟

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
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محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم سيدات المنتدى الشاطرات الفحلات
بما انه العيد قرب فيجب تحضير الحلويات و اليوتوب راه العجب المعجب نتاع الحلويات واش تختاري و واش تخلي .
وانا هاد العام راها تالفتلي واش ندير لكثرة الاختيارات.
إذن كل وحدة تقولنا واش رايحة تحضر و هكدا نديو افكار من بعضنا تساعدنا باش نختارو.
تحياتي ...
 
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