ماذا حضرتن من حلويات ؟

السلام عليكم سيدات المنتدى الشاطرات الفحلات

بما انه العيد قرب فيجب تحضير الحلويات و اليوتوب راه العجب المعجب نتاع الحلويات واش تختاري و واش تخلي .

وانا هاد العام راها تالفتلي واش ندير لكثرة الاختيارات.

إذن كل وحدة تقولنا واش رايحة تحضر و هكدا نديو افكار من بعضنا تساعدنا باش نختارو.

تحياتي ...