محتويات الصرف اللاصحي

كلنا لاحظنا حصص ومؤثرين أقل ما يقال عنهم أن مكانهم الأصلي المزابل أو المواقع الإباحية ..يقدمون محتوى ليكون وجبة بصرية يتم إستهلاكها داخل البيوت الجزائرية .

منشط ينعق كالحمااار .. ومتبرجات كالأبقار .. وضيوف شرف من بقايا الإستعمار .. إنحطاط دنائة وردائة شطيح ورديح .. جل موااضيعهم نتنة كنتانة حفاضة طفل رضيع افرط في شرب الحليب.

في رأيي قبل ماتقاطعو المنتجات اليهودية قاطعو المحتويات والقنوات السافهة التي تنهالون عليها كإنهيال ضبع جائع. ​