محتويات الصرف اللاصحي

الروسي

الروسي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 ماي 2019
المشاركات
222
نقاط التفاعل
842
النقاط
21
محل الإقامة
مكان البقاء فيه للأقوى
الجنس
ذكر
كلنا لاحظنا حصص ومؤثرين أقل ما يقال عنهم أن مكانهم الأصلي المزابل أو المواقع الإباحية ..يقدمون محتوى ليكون وجبة بصرية يتم إستهلاكها داخل البيوت الجزائرية .
منشط ينعق كالحمااار .. ومتبرجات كالأبقار .. وضيوف شرف من بقايا الإستعمار .. إنحطاط دنائة وردائة شطيح ورديح .. جل موااضيعهم نتنة كنتانة حفاضة طفل رضيع افرط في شرب الحليب.
في رأيي قبل ماتقاطعو المنتجات اليهودية قاطعو المحتويات والقنوات السافهة التي تنهالون عليها كإنهيال ضبع جائع.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top