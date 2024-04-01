حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,335
- نقاط التفاعل
- 7,865
- النقاط
- 416
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأقدم لكم مجموعة من
طرائف رمضانية
جاء رجل إلى فقيه، فقال: أفطرت يوماً في رمضان. فقال له الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا "مأمونية" (نوع من الحلوى الفاخرة)، فسبقتني يدي إليها، فأكلت منها، قال الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال الرجل: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة، فسبقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا ويدك مغلولة إلى عنقك
سأقدم لكم مجموعة من
طرائف رمضانية
جاء رجل إلى فقيه، فقال: أفطرت يوماً في رمضان. فقال له الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا "مأمونية" (نوع من الحلوى الفاخرة)، فسبقتني يدي إليها، فأكلت منها، قال الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال الرجل: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة، فسبقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا ويدك مغلولة إلى عنقك