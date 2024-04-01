السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سأقدم لكم مجموعة من



طرائف رمضانية



جاء رجل إلى فقيه، فقال: أفطرت يوماً في رمضان . فقال له الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا "مأمونية" (نوع من الحلوى الفاخرة)، فسبقتني يدي إليها، فأكلت منها، قال الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال الرجل: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة، فسبقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا ويدك مغلولة إلى عنقك ​