طرائف رمضانية

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,335
نقاط التفاعل
7,865
النقاط
416
العمر
39
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأقدم لكم مجموعة من

طرائف رمضانية

جاء رجل إلى فقيه، فقال: أفطرت يوماً في رمضان. فقال له الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا "مأمونية" (نوع من الحلوى الفاخرة)، فسبقتني يدي إليها، فأكلت منها، قال الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. قال الرجل: قضيت، وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة، فسبقتني يدي إليها. فقال الفقيه: أرى ألا تصوم بعد ذلك إلا ويدك مغلولة إلى عنقك
 
دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى ليالي رمضان، وهو يأكل، فدعاه الخليفة ليأكل فقال: إني صائم يا أمير المؤمنين. فسأله: هل تَصِل النهار بالليل؟ فأجابه: لا، ولكني وجدت صيام الليل أسهل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ناصر dz
من طرائف العرب فى رمضان
المشاركات
4
المشاهدات
624
ناصر dz
ناصر dz
إلياس
فقه الموت
المشاركات
0
المشاهدات
297
إلياس
إلياس
إلياس
فقه الموت
المشاركات
5
المشاهدات
362
إلياس
إلياس
HAMZA USMA
سلسلة {قصص الأنبياء} اليوم العشرون 20 ( زكريا ويحيى ) عليهما السلام
المشاركات
1
المشاهدات
443
Oussama.GF
Oussama.GF
ع
  • مغلق
دعاء للميت في يوم الجمعة
المشاركات
1
المشاهدات
650
إلياس
إلياس
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top