السلام عليكم



أنا شاب في الثلاثين تعرفت على فتاة وقمت بخطبتها من أهلها وتمت الموافقة وكل شيء على مايرام، بعد حوالي عشر أشهر قررت أفسخ الخطبة لسبب اختلافات كبيرة تسببت لنا في العديد من المشاكل خلال هاته الفترة وهي اختلافات أيديولوجية وخاصة في كيفية التفكير في أمور الحياة وأمور الدين وأدت إلى اختلافنا كثيرا في نظرتنا لأمور كثيرة قد تتفاقم وتكبر بعد الزواج.

المهم قررت فسخ الخطبة وأخبرت البنت بذلك وبقي أن أخبر والدها ليترسم الأمر

وهنا أطلب نصيحتكم إخوتي فوالد البنت إنسان محترم ومتعلم وصراحة لم ألقى من عائلتهم إلا الخير وأنا مستحي منه ولهذا أريد أن أخبره شخصيا بدون وسيط وأريد أن أخبره بطريقة محترمة فماذا وكيف أكلمه؟؟؟