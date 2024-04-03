صباحيات ....4

بر الأوطان تماما كبر الوالدين، من لا حظ له فيه، لا خير يرجى منه ولا نفع منه ينتظر

فلكل حر تجاه وطنه دين مستحق، وجميل عاجلا أو آجلا يسترد

في مثل هذا اليوم سنة 1962 آثر رجال أشاوس أن يدقوا آخر مسمار في نعش المحتل الغاصب، ويسقطوا آخر مناوراته " فصل الصحراء عن الجزائر".

أولئك الذين قضوا نصرة للقضية أدوا واجبهم تاما تجاه الوطن، وحري بأجيال اليوم أن تقتبس من سيرهم وتسير على نهجهم حفظا للأمانة وصونا للوديعة

"للأوطان في دم كلّ حرّ .. يد سلفتْ ودَين مستحقّ". أحمد شوقي.

رحم الله الشطي الوكال ورفاقه، وأيد المرابطين في أرض الرباط بنصره وتمكينه