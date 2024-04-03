صباحيات ....4

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,290
نقاط التفاعل
4,151
النقاط
111
العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
بر الأوطان تماما كبر الوالدين، من لا حظ له فيه، لا خير يرجى منه ولا نفع منه ينتظر
فلكل حر تجاه وطنه دين مستحق، وجميل عاجلا أو آجلا يسترد
في مثل هذا اليوم سنة 1962 آثر رجال أشاوس أن يدقوا آخر مسمار في نعش المحتل الغاصب، ويسقطوا آخر مناوراته " فصل الصحراء عن الجزائر".
أولئك الذين قضوا نصرة للقضية أدوا واجبهم تاما تجاه الوطن، وحري بأجيال اليوم أن تقتبس من سيرهم وتسير على نهجهم حفظا للأمانة وصونا للوديعة
"للأوطان في دم كلّ حرّ .. يد سلفتْ ودَين مستحقّ". أحمد شوقي.
رحم الله الشطي الوكال ورفاقه، وأيد المرابطين في أرض الرباط بنصره وتمكينه
 
رحم الله شهداء الابرار
بورك فيك على ما ابدعت أناملك الذهبية و القيمة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top