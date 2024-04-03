سلسلة إكتشف الرقم السري == العدد الخامس==

جليلوس

جليلوس

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
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basmala-001.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ان شاء الله تكونوا بخير في صحة وعافية .
كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الخامس

لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :


Untitled-1.gif


images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

رقمين من 1 الى10

ورقمين من 11 الى 20

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :


Untitled-1.png

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى​

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي


images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك :
لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

 

سؤال اليوم هو :

2 رقمين من 0 الى 15

و2 رقمين من 16 الى 30

 
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