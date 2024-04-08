سؤال اليوم التاسع و الـعشرون و الأخير للمسابقة الرمضــانية الشاملة

ـ ما هي سنن و آداب يوم العيد؟ ​

مع خالص تحيات إدارة منتدى اللمة

متمنين للجميع دوام الصحة و العافية و كل عام و انتم بألف خير

تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم

و إلى رمضان آخر



السلام عليكم