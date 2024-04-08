سؤال اليوم التاسع و الـعشرون و الأخير للمسابقة الرمضــانية الشاملة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- ذكر
السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم
كما تعودنا الاجابات توضع في
مع خالص تحيات إدارة منتدى اللمة
متمنين للجميع دوام الصحة و العافية و كل عام و انتم بألف خير
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
و إلى رمضان آخر
السلام عليكم
احبتي إليكم سؤال اليوم
ـ ما هي سنن و آداب يوم العيد؟
كما تعودنا الاجابات توضع في
صندوق الأجوبة
مع خالص تحيات إدارة منتدى اللمة
متمنين للجميع دوام الصحة و العافية و كل عام و انتم بألف خير
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
و إلى رمضان آخر
السلام عليكم