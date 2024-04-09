المنشورات الفيسبوكية بين الشبهة واليقين.

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
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ذكر
باتت معلومات غالبية الناس من منابع المنشورات الفيسبوكية المختزلة المبهمة المعرضة للتزييف والتغليط والفبركة والاستفزاز الترويجي التجاري من الأشباه والأطفال.
ما يدهشني أن الذي يتبنى هذه الأسطر كرأي وقراءة وقرار يغالبك ويناكفك به بكل حرارة وجهل أمام قراءة أودراسة أو بحث مختص متكون من عدة صفحات وملفات ومراجع وشهادات ودلائل أخذت أشهر وسنوات حتى تنشر في مواقع مختصة، لتغلب الثقافة العمياء والعرجاء على تفكير وثقافة غالبية عظمى من مجتمع يفتقر عميقا للقراءة والبحث والتبين ويكتفي كسلا وتفاخرا بسطر من مناشير عشوائية تتراكم على واجهة هاتفه كما تتراكم القمامة في شوارعنا.
حاول أن لا تكون مثلهم وترفع عن هذه القذارة في الفهم والفكر والتبني.
 
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