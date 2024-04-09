الثقافة الدينية الجزائرية وفيلم الرسالة

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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ما رأيكم لو قلت لكم أن المرجع الثقافي الديني لعامة الشعب الجزائري من غير المتخصصة في ذلك هو فيلم الرسالة المشهور.

الدليل من واقع الاسئلة والاجابات المتلفزة التي يتشاركها الجميع دون اظافات او محاولات اخرى

اشهر صحابي وربما الوحيد يتداوله العامة في اجاباتهم عن سؤال من هو الصحابي؟ هو " حمزة " و حاف ( رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة)
وزعماء مكة هم أبولهب فقط
نساء ذالك الزمان هم هند فقط
الغزوات هي بدر فقط
كل الاحداث وقعت في المدينة ومكة
الاسم المركب لكل صحابي كمحاولة للتذكر الكاذب هو " عبد الله " ، " إبن أبي " ، " أبو "


ومنتهى الثقافة الدينية بسيرة الصحابة و الاسلام هي بنهاية أحداث هذا الفيلم.

نحتاج الى جهد أكبر من مجريات أحداث فيلم الرسالة حتى تكون ثقافتنا لائقة باسلامنا على الاقل بدون تبهدايل أمام الشاشات.
 
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