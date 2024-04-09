السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ربي يتقبل منكم صالح أعمالكم و يعيد عليكم رمضان أعوما عديدة و يرزقكم حسن الإغتنام ...

ماعلاباليش علاش مؤخرا ولينا غير نسمعو بتقاليد جديدة و كل مرة تترسخ و تعمم كأنما هي قرآن منزل وراح نوصلو لمرحلة أنو بل وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون ....

لا شك أن الهدية منا يزيد الود و خاصة إذا كانت في يوم فرح و لشخص التودد إليه مطلب شرعي و إجتماعي ...

هي هدية هدية يعني أنها شيء فوق الواجب و دون إلزام علاش حبينا نرجعوها واجب و بطريقة استحقاق واي هدية لازم ذهب او شيء ثمين و تبدأ الإعلانات تتوالى و لي زوجها مسكين مزال مافاق من صدمة مصاريف التحضير لرمضان بعدما اشترى أطقم جديدة و مصاريف رضان للموائد اللامنتهية و ملابس العيد التي هي سنة لكنها بأسعار جنونية وحلويات العيد سبعون صنف لكل صنف مصاريف تنفق على إطعام أسرة كاملة من اين يأتي الشخص ذو الدخل البسيط بالمال ليهدي زوجته من الذهب

أتكلم عن مجتمعنا و نعلم اسعار هاته الأمور في مقابل الدخل

هل هي النسوية لي جعلت للمراة كل هذا الاستحقاق نعم تعبت في إفطار الصائمين و جزاها الله خيرا و هذا لله أولا ثم لأسرتها لم المن

علاش هذا الرجل لم يتعب شهر كامل في عمله