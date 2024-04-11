افكار عامة تساعدك في الدنيا والأخرة

حفياد آدم

حفياد آدم

:: مشرف مجموعة اللمة - FB ::
طاقم الإشراف
إنضم
12 أوت 2018
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

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مقدمة

موضوع افكار عامة تساعدك في الدنيا والأخرة من إعداد وتقديم

وان شاء الله
أتمني من جميع الأعضاء المساهمة فيه بفكرة إنسانية مفيدة للمجتمع او مساعدة للإنسانية
نبدأ علي بركة الله


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فكرة تصدق بها

كل ما تضياق عليك الدنيا أشري 3 دجاجات و 3 كيلو روز و طيبهم ، يخرجولك 25 صحن كيما هكا …
زيدلهم 25 قرعة ماء … و حطهم فسيارتك ولا عيط لصاحبك عندو سيارة شارجيهم
و روح دور فالليل رح تلقى الناس اللي صح تستاهل و بايتا برا فالبرد و الجوع …
أعطيلهم و خليهم يدعيولك من قلبهم
ربي سبحانو يوسع عليك

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